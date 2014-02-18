3.8 مليار ريال قيمة التوزيعات والزكاة لـ"الراجحي"

خصص مصرف الراجحي، مبلغ 3.8 مليار ريال لدفع قيمة التوزيعات المقترحة من الأرباح على المساهمين، والزكاة عن أعماله للعام الماضي.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت" سيقوم المصرف بتحويل ما قيمته 1.25 مليار ريال من الأرباح المبقاة أو المحتفظ بها، من أجل رفع رأسماله عبر توزيع أسهم المنحة التي وافقت عليها هيئة سوق المال السعودية.

وبلغ الرصيد الصافي للأرباح المحتفظ بها من الأعوام السابقة لدى المصرف، حتى نهاية العام الماضي نحو 1.14 مليار ريال، تعكس توقعاته وما خصصه من أموال للتوزيعات على مساهميه.

ووافقت الهيئة على طلب المصرف زيادة رأس ماله من 15 مليار ريال إلى 16.25 مليار ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل 12 سهما يملكها المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيحدد لها موعد لاحق.

وكان سهم مصرف الراجحي، قد تعرض لضغوط قوية مع ارتفاع قيمة المخصصات المحتجزة من أرباحه عن 2013 بنسبة 13% إلى 2.6 مليار ريال.

وشطب المصرف من ديونه المعدومة ما قيمته 2.7 مليار ريال للعام الماضي، في خطوة تعزز من تنظيف ميزانيته، لكنها تركت أثراً سلبيا على سهم البنك.