الاتحاد البنكي الأوروبي يفشل كلما اقترب من النهاية

أخفق وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي في أعقاب سلسلة من الاجتماعات في بروكسل استمرت طوال اليومين الماضيين في تسجيل أي تقدم بين دولهم بشأن إرساء الجوانب الأخيرة من الاتحاد البنكي الأوروبي.

ورغم سلسلة اجتماعات سبقت، لم يتوصل ساسة المال الأوربيون إلى توافق حول صيغة التفاوض مع البرلمان الأوروبي.

وأوضح متحدث أوروبي، بحسب ما نقلته وكالات أنباء، أن نقاط الخلاف عميقة والوزراء لم يكلفوا الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها اليونان بأية مهمة محددة لتجاوز العقبات الحالية.

وكانت الدول الأوروبية توصلت في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي حول آلية لإنقاذ البنوك المتعثرة بعد اتفاقها على آلية الإشراف على المصارف لتجنب تحميل دافعي الضرائب تبعات الأزمة.

وطالب البرلمان الأوروبي بتدابير ملزمة بالنسبة لإنقاذ البنوك واقتسام صلاحية ذلك مع الحكومات، ما تسبب بسلسلة من التعثر في المباحثات.