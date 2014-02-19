دبي تمدد سداد دين بـ10 مليارات دولار لمركزي الإمارات

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن دبي توصلت إلى اتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة قدمه للإمارة إبان الأزمة المالية العالمية.

ويحل موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام في مارس. وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه نظراً لأن الاتفاق لم يعلن رسمياً بعد "تم الاتفاق، وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل". ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض.

وامتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة والبنك المركزي عن التعليق أو لم يتسن الاتصال بهم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع تمديد أجل القرض. وتشهد دبي الآن تعافياً قوياً من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقاري بها والتجارة والسياحة.