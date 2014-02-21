بنك الرياض يرفع رأسماله إلى 30 مليار ريال

يتجه بنك الرياض في السعودية لرفع رأسماله من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية.

وسيمنح البنك سهماً مجانياً واحداً مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 14.3 مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، ومبلغ 671 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم.

وبحسب بيان هيئة سوق المال، تقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات المتعلقة بذلك، وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.