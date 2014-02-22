إبقاء بنك يمول نظام الأسد على القائمة السوداء

قررت محكمة العدل الأوروبية الإبقاء على المصرف التجاري السوري اللبناني على القائمة السوداء الأوروبية للأشخاص والأطراف التي يحظر التعامل معها.

وقالت المحكمة "إن المصرف التجاري السوري اللبناني يعد فرعاً للمصرف التجاري السوري المرتبط مباشرة بالنظام السوري، وإن هذا الارتباط يعد كافياً للإبقاء عليه ضمن القائمة السوداء الأوروبية".

ونشر الاتحاد الأوروبي قراراً بهذا الشأن في الجريدة الرسمية الأوروبية، وإشارة إلى إبلاغ الأشخاص ذوي العلاقة بالمصرف بالإبقاء على حظر التعامل معهم بحسب "واس".

وكان المجلس الأوروبي قرر يوم 23 يناير 2012 تجميد أصول المصرف التجاري السوري اللبناني لتورطه في تمويل أنشطة النظام السوري، وطالب المصرف بشطب اسمه من القائمة.