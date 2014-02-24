"التجاري القطري" بصدد الحصول على قرض بمليار دولار

وقع البنك التجاري القطري على عقد للحصول على قرض مشترك بقيمة مليار دولار من واحد وعشرين بنكا محليا ودوليا، بهدف إعادة تمويل ديون قائمة ولتوسعة أعمال البنك.

وينقسم القرض إلى شريحتين، الأولى قيمتها 600 مليون دولار لمدة سنتين وبفائدة تصل إلى 100 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين بنوك لندن ليبور.

من جهة أخرى، تبلغ قيمة الشريحة الثانية 400 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وبفائدة تصل إلى 21 نقطة أساس فوق ليبور. وقد قام بترتيب القرض كل من المؤسسة العربية المصرفية وبنك Barclays وCommerzbank وHSBC وبنك أبوظبي الوطني وWells Fargo.