بنك الإسكندرية يستهدف 10% نموا بمحفظة التجزئة بـ2014

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية، الوحدة المصرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي، إنه يستهدف نمو محفظة التجزئة 10% خلال 2014.

وأضاف رحمي في مقابلة مع رويترز "محفظة قطاع التجزئة في البنك بلغت نحو 10.6 مليار جنيه (1.52 مليار دولار) بنهاية 2013، ونستهدف زيادتها 10% هذا العام".

وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية في مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

واشترى البنك الإيطالي 80% من بنك الإسكندرية من الحكومة المصرية في أكتوبر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.

وقال رحمي إن قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية نجح في تسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 1.327 مليار جنيه خلال 2013 بمعدل نمو 33% عن عام 2012.

وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومي وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70% من أسهمه، ووزارة المالية المصرية 20% ومؤسسة التمويل الدولية 10%.

وبسؤال رحمي عن احتمالات تأثر القطاع المصرفي في مصر بتغيير الحكومات المتكرر في البلاد من بعد انتفاضة يناير 2011 قال "الأهم في المرحلة القادمة ليس اسم من يتولى الحكومة بقدر من يستطيع إدارة ملف الأمن".

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، ثم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.