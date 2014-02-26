بنوك سعودية تعتزم طرح صناديق استثمارية في البورصة

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" يوم أمس الثلاثاء، إن البنوك في السعودية تعتزم فتح صناديق استثمارية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أخذ الموافقات اللازمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن هذه الخطوة تأتي بعد الأداء الإيجابي الذي يشهده السوق السعودية في الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر إن الصناديق الجديدة ستكون أكثر مرونة في التداولات، والتحرك بين قطاعات السوق، وأكثر جرأة من الصناديق الموجودة حالياً، مع التزامها بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية كان مؤشر السوق السعودية سجل أمس الأول أعلى مستوى إغلاق في 5 سنوات ونصف السنة عند 9057 نقطة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 500 نقطة.