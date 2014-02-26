بنوك مصر تتطلع لرئيس وزراء قادر على إدارة ملف الأمن

اعتبر أحد مسؤولي كبرى المصارف في مصر، أن الأهم بالنسبة لقطاع البنوك ليس من يتولى الحكومة بقدر من يستطيع إدارة ملف الأمن.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية، الوحدة المصرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي، إنه يستهدف نمو محفظة التجزئة 10% خلال 2014.

وأضاف رحمي إن "محفظة قطاع التجزئة في البنك بلغت نحو 10.6 مليار جنيه 1.52 مليار دولار بنهاية 2013.

وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية في مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

واشترى البنك الايطالي 80% من بنك الإسكندرية من الحكومة المصرية في أكتوبر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.

وقال رحمي إن قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية نجح في تسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 1.327 مليار جنيه خلال 2013، بمعدل نمو 33% عن عام 2012.

وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومي، وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70% من أسهمه ووزارة المالية المصرية 20% ومؤسسة التمويل الدولية 10%.