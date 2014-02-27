عمومية "قطر الوطني الأهلي" تقر زيادة رأسماله المرخص

وافقت الجمعية العامة العادية لـ"بنك قطر الوطني الأهلي" على استخدام مبلغ 731.8 مليون جنيه من الاحتياطي العام في تمويل رأس المال المصدر والمدفوع.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك زيادة رأس المال المرخص به ليصبح عشرة مليارات جنيه مصري بدلاً من خمسة مليارات جنيه مصري.

كما وافقت أيضاً على استخدام 731.8 مليون جنيه من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 5.6 مليار جنيه مصري توزع بين المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة كل منهم في موعد يعلن في حينه بعد الحصول على الموافقات اللازمه في هذا الشأن.

هذا وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك أو إدخال أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها على تعديلات المادة 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج أعمال بنك "قطر الوطني الأهلي" (الأهلي سوستيه جنرال - مصر)، سابقاً عن الفترة عام 2013 نمو أرباحه بحوالي 15.8%.