الإسلامي للتنمية يطلق صكوكا خمسية بـ1.5 مليار دولار

قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك اليوم الخميس إن البنك الإسلامي للتنمية أطلق إصدار سندات إسلامية لأجل خمس سنوات قيمته 1.5 مليار دولار من المقرر تسعيره قريبا.

وقالت الوثيقة إن سعر الإصدار الأول في 2014 للبنك الحاصل على تصنيف ‭AAA‬ سيتحدد في نطاق 23 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

والتسعير في الحدود الاسترشادية التي أعلنها مرتبو العملية يوم الثلاثاء عندما قالوا إن سعر إصدار الصكوك القياسي سيكون في منتصف إلى أواخر العشرين نقطة أساس.

ويكون حجم الإصدار القياسي عادة في حدود 500 مليون دولار.

ويتولى ترتيب العملية سي.آي.ام.بي وكومرتس بنك وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وناتكسيس وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.