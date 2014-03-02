اقتصاديون: سهم "الأهلي السعودي" بين 42 و61 ريالا

تباينت آراء الاقتصاديين، حول تحديد السعر المرجح، لسهم البنك الأهلي التجاري السعودي، المنتظر طرح 15 % من رأسماله عبر اكتتاب عام نهاية العام الحالي، بين 42 ريالا للسهم و61 ريالا عند طرحه للمرة الأولى، وهي عملية تقييم معقدة لا يمكن البت فيها قبل ظهور السهم علنا للتداول في سوق الأسهم.

وقال عدد من الاقتصاديين في مقابلات مع قناة "العربية" إن الاكتتاب الذي سيقدم رسميا الى هيئة سوق المال السعودية، في الربع الثالث من العام الحالي، يتطلب تحليلات تحاول ربط الخيوط بين ثلاث معايير للتقييم أولها القيمة الدفترية للسهم، ومكررات الربحية لأسهم قطاع المصارف، إلى جانب القوة التي يتمتع بها البنك لجهة العائد على حقوق المساهمين.

من ناحيته قال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شركة "الاستثمار كابيتال" إن فكرة دخول البنك الأهلي للاكتتاب تعود لعام 2006 بعد رغبة جادة للطرح، غير أن الأزمة المالية في عام 2008 أجلت الطرح، وعاد الحديث عنه قبل سنة.

استمرار الخصخصة

وأضاف أن وزير المالية تحدث سابقاً عن توجهات بخصخصة بعض مؤسسات الدولة، وجاء الإعلان عن الطرح ليؤكد ثقة الدولة والمسؤولين عن استمرارية نمو الشركات والسوق.

وأشار الى أن تقرير مؤسسة النقد السعودية يوضح أن مجموع احتياطي الاستثمارات المخصصة والمقررة للمشاريع السعودية يصل بحدود نصف تريليون ريال، ما يعادل 476 مليار، فيما تؤكد الثقة واستمرارية نمو الأسواق والقطاع المصرفي.

وذكر أن دخول الطرح في هذه الفترة يؤكد ويطمئن باستمرارية النمو في الأسواق وستزيد ثقة الناس بالسوق السعودي.

وأكد أن البنك الأهلي يعد من أكبر البنوك السعودية في حجم الأصول بـ 377 مليار، وأكبر البنوك السعودية في حجم الإقراض، يتقاسمها مع الراجحي في 16,5% من مجموع الإقراض في السعودية، بالإضافة الى أنه يمتلك حجما كبيرا في الاستثمارات يعادل 140 مليارا حتى الربع الثالث، بينما القروض 188 مليارا حتى الربع الرابع.

وأضاف أن ألية تحديد السعر تأتي من عملية بناء للأوامر مبدئياً، بالإضافة الى أن عملية العرض والطلب ستحدد السعر، وتوقع أن يكون السعر ما بين 40 و 45 ريالا بهدف جذب المستثمرين بصورة أكبر.

وسيتم الإدراج قبل نهاية العام والثقة العامة في الأسواق تجعل البنك أكثر حرصاً على الإدراج خلال العام الحالي.

وتوقع أن يرتفع سوق الأسهم بدخول البنك الأهلي للاكتتاب لأن جودة أصول البنك الأهلي تغري المستثمرين للدخول ومن المرجح أن ينعكس أداء السوق السعودي على الاقتصاد بشكل أكبر وبالتالي ينعكس سوق الأسهم على الاقتصاد ولن يؤدي الإدراج لسحب سيولة.

الميزانية القوية تدعم الاكتتاب العام للبنك الأهلي التجاري To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تغطية الاكتتاب

من جهته توقع، محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار أن يشهد اكتتاب البنك الأهلي، تغطية قياسية تصل إلى 25 ضعفا من قيمة الاكتتاب، وبنحو 350 مليار ريال.

بدوره أبدى مدير الصناديق الاستثمارية في سبكو كابيتال يزن عابدين تفاؤلاً أكبر، ليتوقع أن يتراوح سعر الطرح الأولي لسهم البنك، بين 42 و 61 ريالا لكل سهم.

وقال عابدين إن طريقة تقييم أسهم البنوك تختلف عن كل التقييمات للشركات الأخرى، مبينا انه استند الى قياس العائد على حقوق المساهمين وعلاقته بكلفة رأس المال، بدلا من الاعتماد على قياس مكررات الربحية لأسهم المصارف.

وأفاد عابدين أن المؤشرات القوية، في ميزانية البنك الأهلي التجاري السعودي، تجعل الفرصة أكبر لحصول سهمه على تقييمات، بسعر أعلى، وبضعف مكرر القيمة الدفترية وبما يساوي 42.5 ريال بالحد الأدنى.

وقال إن التقييم المتفائل لسهم البنك، يصل الى 61 ريالا، بناء على العائد القوي على حقوق المساهمين البالغ لدى البنك 20% مقابل متوسط العائد في قطاع البنك السعودية البالغ 14%.

ربحية السهم

من جانبه، قال ماجد كبارة رئيس قسم إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس السعودية، إن المستثمرين انتظروا طويلا الإعلان عن هذا الطرح الضخم، متوقعا أن يكون سعر الطرح حوالي 42 ريالا للسهم.

وأوضح أن قطاع البنوك في السعودية، يتداول بمرة ونصف من مكررات القيمة الدفترية، مبينا أن ربحية سهم الأهلي السعودي تبلغ 5.2 ريال لكل سهم وبافتراض تداوله عند مكرر هذه الربحية لثماني مرات فإن السعر سيكون عند 41.6 ريال لكل سهم.

وبسؤاله عن موعد الطرح المرتقب، للاكتتاب، قال كبارة إن المستثمرين والشركات لا يفضلون موعد الصيف وشهر رمضان، الذي عادة ما تشهد خلاله السوق هدوءا في التداولات، وهي فترة لا يحبذها المتداولون.

وتأسس البنك الأهلي التجاري في عام 1950 وبدأ عملياته في المملكة بعد ثلاث سنوات, ليصبح اليوم أحد أكبر البنوك في العالم العربي بأصول تتجاوز مئة مليون دولار, وبحصة من القطاع المصرفي السعودي تفوق 20%.

والبنك الأهلي التجاري مملوك بنسبة 69% لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، وبنسبة 10% للمؤسسة العامة للتقاعد قبل أن تتغير الحصص بحسب عملية البيع المرتقبة لحصة 25% من أسهمه.

ويمتلك البنك الأهلي التجاري حصة تقارب 91% في شركة "ان سي بي كابيتال" وحصة 100 % في البنك الأهلي التجاري السعودي في لبنان وحصة 66 % من البنك التركي "فاينناس كاتليم".

وقد قام البنك بزيادة رأسماله من 15 مليار ريال الى 20 مليار ريال, من خلال توزيع سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين. وقد تم تمويل الزيادة في رأس المال من الأرباح.

أما فيما يتعلق بنتائجه المالية على مدار السنوات الست الماضية فقد حقق البنك نموا مستمرا في أرباحه الصافية كان آخرها أرباحا قياسية في 2013 عند قرابة 8 مليارات ريال أي بنمو 22% عن العام 2012.

وشهدت أصول البنك الأهلي التجاري نموا بنحو 10% خلال العام الماضي الى 300 مليار ريال، في حين ارتفع حجم القروض 15% الى 188 مليار ريال.





