السماح لـ5 بنوك سعودية بتقديم خدمات التمويل العقاري

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة، منها تراخيص تختص بالتمويل العقاري لخمسة من البنوك، في خطوة سوف تحدث نشاطا ملحوظا في القطاع العقاري.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح لـ(واس) أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بلغ 8 بنوك, و6 شركات، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تستكمل حالياً دراسة بقية الطلبات.

وأكد ضرورة قيام البنوك وشركات التمويل المرخصة بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة، بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية .

وشملت التراخيص الجديدة كلاً من شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي بممارسة نشاط الإيجار التمويلي، والترخيص لمجموعة سامبا المالية بممارسة نشاط التمويل العقاري, والترخيص للبنك الأهلي التجاري بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لشركة اليسر بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التمويل الاستهلاكي .

كما شملت التراخيص المصدرة من مؤسسة النقد العربي السعودي الترخيص للبنك السعودي الفرنسي بممارسة نشاط التمويل العقاري, والترخيص لبنك البلاد بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي, إضافة إلى الترخيص لمصرف الراجحي بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي, والترخيص للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) بممارسة نشاط التمويل العقاري .