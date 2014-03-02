قطر تسعى لشراء حصة في أقدم بنك بالعالم

كشفت مؤسسة مونتي دي باشي دي سيينا "MPS" عن وجود مفاوضات مع جهاز قطر للاستثمار من أجل الاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 15 و20% من أسهم المؤسسة التي تعد ثالث بنك إيطالي، بسعر يتراوح بين 280 و380 مليون يورو "1.4 مليار و 1.9 مليار ريال".

ووفقاً لمصادر وثيقة تحدثت لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية، فإن البائع يرغب في الحصول على مبلغ يناهز 490 مليون يورو، ما قد يشجع جهاز قطر للاستثمار على تأجيل هذه الخطوة والتوجه نحو الحصول على أسهم في بنكين آخرين في إيطاليا هما بنك بوبولاري وبنك كاريجي، بحسب "الشرق" القطرية.

وعبر فابريزيو فيولا العضو المنتدب لمؤسسة "مونتي دي باشي دي سيين" عن أمله في أن تسفر الجولة الجديدة من المفاوضات عن تحقيق الأهداف المرجوة.

وقالت أنطونيلا المنسي رئيسة مجلس إدارة مونتي دي باشي دي سيينا إن هناك مفاوضات مع قطر تأتي عقب رفض مجلس الإدارة زيادة في رأسمال البنك بقيمة 3 مليارات يورو.

وأضاف المصدر ذاته أن رغبة قطر في الدخول في رأسمال أقدم بنك في العالم، خاصة مع إعلان رئيس مؤسسة مونتي دي باشي دي سيينا، أليساندرو بروفومو، في أكتوبر الماضي عن وجود رغبة في فتح رأسمال المؤسسة لأحد الصناديق الأجنبية.

وأشار أحد المحللين الاقتصاديين إلى وجود رغبة من قبل جهاز قطر للاستثمار للدخول في رأسمال هذا البنك الإيطالي، خاصة مع وجود دولي قوي في تركيبة رأسماله على غرار الأسهم التي يمتلكها يونيكريديت.

وتبقى وضعية ثالث بنك في إيطاليا هشة وفق العديد من المراقبين، خاصة مع وجود 20 مليار يورو ديون ذات مخاطر ومحفظة استثمارية قيمتها 26 مليار يورو مكونة أساسا من سندات خزينة.