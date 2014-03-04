محافظ المركزي: وضع مصر المالي "آمن"

ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أكده محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، حيث قال إن هناك زيادة في الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال أيام حجم الاحتياطي الأجنبي النقدي.

وقال رامز في تصريح عقب لقائه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن الوضع المالي في مصر مطمئن وآمن، وإن الإيرادات بدأت في التزايد.

ونوه محافظ البنك المركزي المصري بدور المملكة العربية السعودية والإمارات في تقديم مساعدات كبرى من المواد البترولية وفّرت مبالغ كبيرة على الاحتياطي النقدي.