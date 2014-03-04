بنك مسقط يخطط لبرنامج صكوك بـ 1.3 مليار دولار

قال مسؤول ببنك مسقط في تصريحات صحافية إن أكبر بنك عماني يخطط لبرنامج سندات إسلامية قيمته 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) هذا العام، ويتوقع إصدار أول صكوك لبنك عماني في سبتمبر المقبل.

ونقلت صحيفة تايمز أوف عمان عن سليمان الحارثي المدير العام للأنشطة المصرفية الإسلامية قوله إن البنك سيطلب موافقة المساهمين على برنامج الصكوك خلال اجتماع يعقد في 19 مارس، ثم يسعى لنيل موافقة الجهات التنظيمية.

وأبلغ الحارثي الصحيفة أن الصكوك ستصدر على شرائح بآجال استحقاق وعملات متنوعة، وأن بعضها سيطرح في الأسواق العالمية وسيخصص جزء للاكتتاب العام وجزء كإصدارات خاصة.

وأضاف أن الصكوك ستساعد في تفادي أي عدم تطابق بين موجودات البنك والتزاماته. وإصدار الصكوك مكون مهم لتطوير قطاع البنوك الإسلامية في سلطنة عمان.

وبنك مسقط من بين عدد من البنوك التقليدية العمانية التي تتيح الخدمات المالية الإسلامية من خلال وحدات مستقلة، إلى جانب بنكين إسلاميين بالكامل انطلق نشاطهما العام الماضي.

وقال الحارثي إن بنك مسقط يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار صكوك آخر قيمته مليار ريال سعودي (265 مليون دولار) لفرعه السعودي.

وقالت الصحيفة إن البنك سيطلب موافقة المساهمين على زيادة حجم برنامجه القائم لإصدار سندات خارجية متوسطة المدى إلى ملياري دولار من 800 مليون دولار.