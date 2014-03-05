8 ملايين دولار مكافأة سنوية لرئيس بنك بريطاني خاسر

قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية إنها تتوقع أن تدفع لرئيسها التنفيذي ما إجماله 4.9 مليون جنيه استرليني (تعادل 8 ملايين دولار)، في 2014، وإنها ستطلب من المساهمين إذنا لدفع علاوات لبعض العاملين تعادل ضعفي راتبهم الأساسي بحسب بيان نقلته "رويترز".

واطلعت "العربية.نت" على القوائم المالية في الموقع الإلكتروني، للبنك التي أظهرت تحقيقه خسائر سنوية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، بعد دفعه الضرائب. وتملك الحكومة البريطانية حصة قدرها 33% في لويدز.

وفي تقريرها السنوي قالت لويدز التي تملك بنك اوف اسكتلند والمسجلة في اسكتلندا إن رئيسها التنفيذي انتونيو هورتا-اوسوريو حصل على مكافآت قيمتها الإجمالية 4.5 مليون استرليني في 2013.

وأضافت أن هورتا-اوسوريو سيحصل هذا العام على راتب أساسي قدره 1.06 مليون استرليني ومكافأة مالية إضافية ثابتة تبلغ حوالي 900 ألف استرليني.

ومن المتوقع أن يتلقى أيضا علاوة قيمتها 445620 إسترلينيا وأسهما بمقتضى خطة طويلة الأجل للحوافز تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف راتبه الأساسي.

وقالت لويدز إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على أن يكون بمقدورها أن تدفع للعاملين الأساسيين علاوة تعادل 200% من راتبهم الأساسي لتحذو بذلك حذو بنكي باركليز و(إتش إس بي سي) في تحرك قد يثير ردود فعل سياسية.

وقالت لويدز أيضا إنها دفعت لسبعة وعشرين من العاملين في المجموعة أكثر من مليون يورو في 2013 وهو عام خصصت فيه مليارات من الجنيهات لتعويض العملاء عن مخالفات في بيع تأمين على القروض.



