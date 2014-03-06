توقعات ترجح إبقاء المركزي الأوروبي الفائدة دون تغيير

تترقب الأسواق اليوم اجتماعا بين المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتتضارب التوقعات حول النتائج، لا سيما من جهة المركزي الأوروبي. حيث يتوقع بعض المحللين إبقاء الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية وهي ربع نقطة مئوية، خصوصا بعد البيانات الاقتصادية المشجعة من منطقة اليورو خلال الأسابيع الماضية، لا سيما العودة القوية للثقة بالاقتصاد ونموه بـ0،3 في المئة خلال الربع الأخير.

من جهة أخرى لا يزال البعض يتوقع خطوةً أكثر جرأة من المركزي ورئيسِه ماريو دراغي الذي قد يلجأ إلى معدلات فائدة سلبية لدعم التعافي الاقتصادي الذي لايزال هشا، لاسيما وأن التضخم يقف عند مستويات مقبولة، وهذا بحسب المحللين.

أما بنك إنجلترا فالتوقعات تُرجح أن يُبقي الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية وهي نصف نقطة مئوية، وأن يستمر بسياسة التيسير البالغة قيمتها 375 مليار استرليني.