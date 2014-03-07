المركزي اليوناني: أكبر 4 بنوك تحتاج 6.4 مليار يورو

أظهر اختبار لقياس الملاءة المالية لأكبر 4 بنوك في اليونان أن هذه الأخيرة تحتاج إلى رؤوس أموال إضافية بقيمة 6.4 مليار يورو (8.9 مليار دولار) لتعزيز قدرتها على تحمل الخسائر مستقبلا.

وبحسب ما ذكر البنك المركزي اليوناني، فقد أجرت الاختبار مؤسسة "بلاك روك" في ديسمبر لتقييم: هل إعادة رسملة البنوك الأربعة العام الماضي والتي بلغت 28 مليار يورو جعلتها قادرة على استيعاب الصدمات الجديدة مع استمرار زيادة القروض المعدومة في البلد الذي ضربته أزمة مالية.

وقال بنك اليونان (البنك المركزي) إن أكبر بنك في البلد العضو بمنطقة اليورو وهو ناشيونال بنك، يحتاج إلى رأسمال إضافي بقيمة 2.18 مليار يورو، في حين أن يوروبنك -ثالث أكبر بنك- يحتاج إلى حوالي 2.945 مليار يورو. وأظهر اختبار التحمل أن بنكي بريوس وألفا يحتاجان إلى 425 مليونا و262 مليون يورو على الترتيب.

وتأجل إعلان نتائج اختبار التحمل لأشهر مع إجراء اليونان مفاوضات مع مقرضيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حجم الأموال التي تحتاجها بنوكها فعلا.

والنتائج التي صدرت أمس لا تحمل الخاتم الرسمي للاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، لكنها نشرت للحد من حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن حجم الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية.