دول الخليج تناقش إجراءات تحصين قطاعاتها المصرفية

يبحث الاجتماع التاسع والخمسون لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، في دول مجلس التعاون الخليجي الإجراءات الكفيلة بتحصين القطاعات المصرفية والمالية بدول المجلس تجاه تقلبات أسواق العالم وما تمر به من أزمات متلاحقة.

وقال بنك الكويت المركزي، في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي يعقد بدولة الكويت الاثنين المقبل، سيناقش الجهود المتواصلة من أجل تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.

ويستعرض الاجتماع قضايا الحكومة وتطبيق معايير بازل3 وجهود مكافحة تمويل الإرهاب ومجابهة عمليات غسل الأموال، والمستجدات الحالية تجاه هاتين القضيتين.