بنك إماراتي يطرح منتجا للاقتراض بضمانة الأسهم

طرح مصرف الإمارات الإسلامي منتجا جديدا يتيح لمتعاملي شركات الوساطة المالية الأخرى المسجلة في الإمارات فرصة الحصول على تمويل آمن مقابل استثماراتهم في سوق الأسهم مع خطة دفع ميسرة وتسديد الدفعات على فترات شهرية أو ربع سنوية فضلاً عن إمكانية استعادة الأسهم عند استحقاق التمويل.

وقال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي" إن المصرف يقدم منتجا يوفر للمتعاملين فوائد جمة تساعدهم على إدارة أموالهم والاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها لهم أسواق الأسهم.

ويقدم المنتج الجديد للمتعاملين فرصة الحصول على تمويل بقيمة تصل نسبتها إلى 50% من حصص الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية والخاصة بهم وبمعدل ربح سنوي نسبته 3.5%.

ويمكن للمتعاملين إعادة استثمار السيولة أو استخدامها وفقا لمتطلباتهم وتتيح لهم إمكانية التداول بالأسهم المرهونة لتحسين أداء المحفظة ويشترط ألا تقل قيمة استثمارات المتعامل عن 200 ألف درهم.