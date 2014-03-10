سوميتومو المصرفية تبدأ التمويل الإسلامي في ماليزيا

تتجه مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (أس.أم.بي.سي) وهي الوحدة المصرفية الرئيسية لمجموعة سوميتومو ميتسوي المالية للبدء في أنشطة التمويل الإسلامي في ماليزيا لاستغلال الطلب المتنامي على القروض في جنوب شرق آسيا.

وبحسب ما ذكرت مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية في بيان صحفي فإن النمو الاقتصادي السريع في دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط التي تقطنها أغلبية مسلمة حفز العديد من المؤسسات غير الإسلامية لدخول مجال التمويل الإسلامي.

وكان بنك طوكيو ميتسوبيشي التابع للمجموعة المالية ميتسوبيشي يو.أف.جي شكل فريقا للتمويل الإسلامي في 2008 ويضم حاليا 25 مصرفيا ويقدم البنك خدمات التمويل الإسلامي في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي.

