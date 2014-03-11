"أبوظبي الوطني" يوزع أرباح 40% نقداً و10% أسهم منحة

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني التي عقدت على توزيع 40% أرباحا نقدية، إضافة إلى 10% أسهم منحة على مساهمي البنك.

ويستحق المساهمون المسجلون في سجل المساهمين بتاريخ 23 مارس 2014، التوزيعات التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وأقرت الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت برئاسة ناصر أحمد السويدي، تقارير مجلس الإدارة والمدققين والبيانات المالية لعام 2013.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، ناصر السويدي، في بيان صحافي إن البنك زاد صافي الأرباح بمعدل 9.3%، ليبلغ 4.7 مليار درهم، مؤكدا أن البنك واصل تنمية ميزانيته العمومية، فضلا عن الاستمرار في النمو والتوسع استنادا إلى قوة رأس المال والسيولة.