إجماع خليجي على مكافحة تمويل جماعات الإرهاب

اجتمع حكام المصارف المركزية الست في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، لبحث مكافحة تمويل الإرهاب على الرغم من التوترات مع قطر.

وأعلن محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل "إنه اجتماع فني بحت بعيد عن التطورات السياسية في المنطقة".

وقررت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الأسبوع الماضي استدعاء سفرائها في قطر المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، خصوصا دعم جماعة الإخوان المسلمين.

ونفت قطر هذه الاتهامات، وأكدت أنها متمسكة باستقلالية سياستها الخارجية.

وتملك دول الخليج العربي، التي أسست مجلس التعاون عام 1981 ولم تزل متمسكة بالحفاظ عليه، 40% من الاحتياطات العالمية من النفط الخام.

وأضاف الهاشل أن الخلاف مع قطر لا يؤثر على الاجتماع لأن كل الأعضاء حاضرون.

وشارك حكام المصارف المركزية الست في مجلس التعاون الخليجي، وبينهم القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في هذه الجلسة الـ59 العادية لمجلس الحكام.

وبحسب الهاشل، فإن الاجتماع خصص للجهود المبذولة فرديا أو جماعيا من جانب هذه الدول لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.