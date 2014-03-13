دبي الإسلامي يتطلع للتوسع في كينيا وإندونيسيا

قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي إن البنك يعتزم توسيع نطاق عملياته ليشمل إندونيسيا وكينيا ودولاً إفريقية أخرى بعد خروجها من فترة تماسك تعامل خلالها مع عواقب الأزمة المالية وأعباء عملية استحواذ.

ويقول البنك وهو أكبر البنوك الإسلامية في إمارة دبي ويحقق نحو 95%، من دخله من العمل في دولة الإمارات إنه مقبل على فترة نمو على المستويين المحلي والدولي.

وقال الرئيس التنفيذي عدنان شلوان في مقابلة مساء يوم الأربعاء "نحن نستكشف الفرص في إندونيسيا وكينيا والدول المجاورة لها في إفريقيا وشبه القارة الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي."

وأضاف أن البنك ربما يقوم بعمليات استحواذ أو ينشئ شركة مشتركة أو يؤسس شركة للتمويل أو يبدأ نشاطاً جديداً من بدايته ما دام يحتفظ بالسيطرة على الإدارة أو يعمل باسمه التجاري.

ومثل بنوك أخرى كثيرة في الإمارات شهد بنك دبي الإسلامي انخفاضاً في أرباحه بعد نشوب الأزمة المالية في دبي عام 2009 واضطر إلى تجنيب مليارات الدراهم (مئات الملايين من الدولارات) لتغطية القروض المتعثرة.

وركز البنك خلال السنوات القليلة الماضية على تقوية قوائمه المالية وخفض التكاليف. ويقول البنك إنه عالج الآن أغلب قروضه المتعثرة.

وفي العام الماضي استكمل البنك الاستحواذ على شركة تمويل الإماراتية للقروض العقارية التي كان يملك فيها حصة أغلبية وذلك عن طريق عملية تبادل أسهم.

وسجل بنك دبي الإسلامي ارتفاعا بنسبة 66%، في الأرباح الصافية للربع الأخير فبلغت 518 مليون درهم (141 مليون دولار) متجاوزاً توقعات المحللين بفضل انخفاض تكاليف التمويل وتكاليف خفض القيمة الرأسمالية للبنك.

وزاد صافي أرباح السنة كلها 42%، إلى 1.72 مليار درهم.