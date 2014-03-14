"باركليز" يخطط للاستغناء عن آلاف الموظفين بـ2014

ينوي بنك باركليز البريطاني، والذي يعد من أكبر المصارف في أوروبا والعالم الاستغناء عن آلاف الموظفين في العام الجاري قد تصل أعدادهم إلى أكثر من 12 ألف موظف.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن بنك باركليز يخطط للاستغناء عن آلاف الوظائف في إعادة هيكلة شاملة لوحدته للاستثمار المصرفي وربما يغير رئيسيها في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن تخفيضات الوظائف من المتوقع إعلانها قبل الصيف في إطار استراتيجية جديدة مع محاولة البنك التعامل مع ارتفاع التكاليف وهبوط الأرباح في وحدته للاستثمار المصرفي.

ونقلت الصحيفة في موقعها الإلكتروني عن مصدرين على دراية بالوضع أن باركليز يدرس أيضا تغيير توم كينج وإريك بومينساث اللذين يرأسان فرعي وحدة الاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا رغم أن هذا قد لا يحدث إلا بعد تقديم الاستراتيجية الجديدة.

وسألت رويترز متحدثا باسم باركليز التعقيب على تقرير الصحيفة فنفى أن البنك يخطط لتغيير في قيادته للاستثمار المصرفي لكنه لم يعقب على تخفيضات الوظائف.

وفي فبراير قال باركليز إنه سيخفض قوته العاملة بما يصل إلى 12 ألف وظيفة هذا العام على الرغم من أنه زاد مكافآت العاملين في أنشطة الاستثمار.