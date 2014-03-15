المركزي الروسي يتعهد بالاستقرار ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بلا تغيير بعد أن رفعها قبل أسبوعين، وقال إنه سيسعى بكل قوة لحماية الاستقرار المالي بعد المواجهة مع الغرب بشأن منطقة القرم الأوكرانية التي دفعت الروبل والأسهم الروسية إلى هبوط حاد.

وكان المركزي الروسي قد اتخذ خطوة طارئة في الثالث من مارس برفع سعر الفائدة الرئيسي للإقراض 150 نقطة أساس إلى 7% لمنع هروب لرؤوس الأموال بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لها الحق في غزو أوكرانيا.

وتسيطر قوات روسية بالفعل على منطقة القرم التي من المتوقع أن تجري استفتاء يوم الأحد على الانضمام إلى روسيا. ويقول الغرب إن الاستفتاء غير قانوني.

وقال البنك المركزي إنه لن يكون هناك أي خفض لأسعار الفائدة في الأشهر القادمة، في إشارة إلى أنه يتوقع المزيد من الأوقات الصعبة للروبل والأسهم الروسية التي خسرت حوالي ربع قيمتها منذ منتصف فبراير.

والروبل منخفض 11% أمام الدولار عن مستواه في بداية العام، مما يزيد الضغوط على تضخم أسعار المستهلكين. وأنفق البنك المركزي ما لا يقل عن 16 مليار دولار هذا الشهر لمنع العملة الروسية من هبوط حاد سريع.

ويتوقع محللون كثيرون أن يصل هروب رؤوس الأموال من روسيا إلى 50-55 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 63 مليار دولار في عام 2013 بأكمله.