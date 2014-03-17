"التسليف والادخار" السعودي يرفع قرضه لـ60 ألف ريال

أقرّ مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار تعديلات مهمة على لائحته للقروض الاجتماعية، أبرزها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي 45 ألف ريال.

وقال مدير عام البنك الدكتور إبراهيم الحنيشل إن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة أكبر من المجتمع السعودي، متوقعاً زيادة عدد المستفيدين من خدمات البنك بنسبة 200%.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي على اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى لراتب المقترض الى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة.

واعتمد البنك معياراً جديداً يوازن بين دخل الفرد وعدد من يعول، وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة والذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال، وتم تحديد المدة المطلوبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وحرصت اللائحة الجديدة على مراعاة الفئات الأقل دخلاً والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة.

ويعمل البنك على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب القرارات الجديدة في اللائحة، وسيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر أبريل المقبل. ومن المقرر أن ينشر البنك تفاصيل اللائحة في موقعه الإلكتروني لاحقاً (البنك السعودي للتسليف والادخار).

وذكر الحنيشل أن البنك قدم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 660 ألف قرض بمبلغ يزيد على 27 مليار ريال بمعدل 18 ألف قرض شهرياً بقيمة تزيد على 800 مليون ريال شهرياً.