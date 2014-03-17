"المركزي الصيني" يسمح للعملة المحلية بمرونة أكثر

من المقرر أن تسمح الحكومة الصينية لعملتها اليوان بالتغير بمرونة أكبر أمام الدولار فيما تعد دلالة على أن الدولة تخفف من قبضتها على الاقتصاد.

وقال البنك المركزي الصيني إنه ابتداء من اليوم الاثنين سيتضاعف نطاق التعامل اليومي ليصل إلى 2% أعلى أو أقل من سعر التعادل الذي تقرره الحكومة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أوسع نطاقا في سعر العملة.

وقال يو شيانرونج، وهو أحد كبار الباحثين الماليين في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "إن توسيع النطاق يتم في الإطار العقلاني، وهو خطوة تجريبية تجاه تحرير سعر صرف اليوان".

ومن المفهوم على نطاق واسع أن هذه الخطوة محاولة للحد من خطورة حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد الصيني بأقل من 7%، إلا أن معدل النمو تراجع بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أن هناك مخاوف من قيام بنوك بإخفاء الديون.



