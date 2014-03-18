اتفاقية تمويل إسلامي بين "الأهلي" و"أسمنت الجنوبية"

أبرم البنك الأهلي وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية (SPCC) اتفاقية تمويل تيسير إسلامي بمبلغ 700 مليون ريال لمدة خمس سنوات وذلك في مدينة الرياض مؤخراً، وقد وقع الاتفاقية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، ومنصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ومصرفيي مجموعة الشركات في البنك الأهلي.

وقد ثمّن الميمان الثقة التي أولتها شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في اختيار البنك لأن يكون الشريك المموّل لأعمال التطوير والإنتاج في الشركة، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود لاعتماده البنك الأهلي أعرق البنوك الوطنية في تقديم هذا الدعم لمشروع وطني تنموي بحجم ما تقدّمه شركة أسمنت المنطقة الجنوبية للوطن والمواطن.

وأضاف الميمان أن "تقديم هذا التمويل لشركة رائدة في قطاع الإسمنت بالسعودية والمنطقة، يأتي بغرض التوسعات الرأسمالية للشركة وتلبية لمتطلباتها ولدعم احتياجاتها الاستثمارية، كما يتماشى مع رؤية البنك في دعم الأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي''.

وقال إن حجم التمويلات الذي قدمه البنك لقطاع الشركات خلال العام الماضي يقدر بحوالي 121 مليار ريال وذلك بزيادة 13% عن العام الذي يسبقه.

واختتم حديثه بالقول إن "رؤية البنك الأهلي تدعم التمويل المؤسسي ومشاريع القطاع الصناعي ذات البُعد الاستراتيجي لخطط التنمية، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، كما أن لدى البنك خططاً للاستمرار في المساهمة في تمويل المشاريع العملاقة والمتوسطة والصغيرة، وذلك لتشجيع ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المُنتِجة في المملكة".

ومن جانب آخر، أشار سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى أن البنك يعتبر رائداً في مجال تمويل قطاع الشركات، حيث بلغت حصة البنك السوقية في هذا المجال 16% وهي تعتبر الأعلى مقارنة مع البنوك المنافسة.

وأضاف قائلاً إن "البنك قد وقَّع الكثير من الاتفاقيات التمويلية للمشاريع والشركات الوطنية التي تسهم في دعم التنمية"، مؤكداً سعي البنك الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه هي الدعائم الرئيسية التي يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه وحرصه المتواصل على تقديم أفضل خدمات وبرامج تمويليه لعملائه والتي أكَّدت ريادته في هذا المجال.

ويعتبر البنك الأهلي ممولاً استراتيجياً للعديد من الشركات في القطاع الصناعي، حيث بلغت حصة تمويل قطاع الصناعة 25% من إجمال تمويل البنك لقطاع الشركات.