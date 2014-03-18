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المركزي الروسي ينفق 4.4 مليار لدعم الروبل في السوق

المصدر: موسكو - رويترز
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قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء إنه أنفق 4.4 مليار دولار لدعم الروبل في سوق العملة في يوم 14 من مارس آذار.

وحين يجري تداول الروبل عند الحد الأعلى لنطاق التداول أمام سلة للدولار واليورو يتدخل البنك المركزي تدخلا غير محدود ليبقي الروبل داخل النطاق. وتراوح النطاق بين 36.10 و43.10 روبل للدولار في 14 مارس اذار وبين 36.15 و43.15 يوم الاثنين.

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