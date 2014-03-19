يلين قد تخفض التحفيز الأميركي إلى 55 مليار دولار

من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسته القاضية بخفض دعمه للانتعاش الاقتصادي غير أنه قد يوضح الأربعاء نواياه على صعيد سياسته النقدية تحت إشراف رئيسته الجديدة جانيت يلين.

وكان الخفض الأخير لبرنامج التحفيز الكمي الأميركي، المتمثل بشراء الأسهم والسندات من قبل الحكومة الأميركية، قد أدى إلى كارثة بالنسبة لعملات أسواق الدول الناشئة، التي تهاوت أسعار صرف عملاتها بسبب ردة الفعل على شح السيولة من الأسواق الكبرى.

وتصدر لجنة السياسة النقدية في ختام اجتماع استمر يومين قرارها بشأن نسب الفوائد وعمليات شراء سندات في بيان تصدره الاربعاء، كما تنشر مراجعتها الفصلية للتوقعات الاقتصادية.

ويتوقع المحللون أن يواصل المصرف المركزي الأميركي خفض القيمة الإجمالية للسندات التي يشتريها كل شهر بمقدار 10 مليارات دولار الى 55 مليار دولار، وذلك بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي والضغط في اتجاه خفض معدلات الفوائد، وسيكون هذا الخفض الثالث عن المستوى الأول للتحفيز الكمي الأميركي الذي بدأ منذ سنوات بقيمة شهرية كانت تبلغ 85 مليار دولار.

ومع الاستمرار بهذه الوتيرة فإن الاحتياطي الفيدرالي سيضع حداً في الخريف لسياسة الليونة النقدية الاستثنائية التي ينتهجها لمساعدة البلاد على الخروج من الازمة، أما معدلات الفائدة الرئيسية فمن المتوقع أن تبقى قريبة من الصفر كما هي الحال منذ خمس سنوات.

وأفاد تقرير أعده معهد باركليز ريسيرتش بأن غالبية من المستثمرين لا يتوقعون رفع معدلات الفائدة قبل منتصف 2015.

ومن المحتمل - برأي معظم المحللين - أن تدعم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الجديدة في أول اجتماع تشارك فيه للجنة السياسة النقدية، تعديلاً في رسالة التوجه النقدي.

وهم يتوقعون أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن اعتماد أرقام البطالة كمؤشر لزيادة محتملة في نسب فوائده.

ومن المحتمل أيضاً أن تنتظر جانيت يلين أن ينضم الحكام الجدد لاسيما مساعدها المقبل الخبير الاقتصادي ستانلي فيشر الذي ينتظر تثبيته في مجلس الشيوخ، إلى لجنة إدارة الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال جيم أوساليفن من معهد "هاي فريكونسي ايكونوميكس" إن "العواقب ضئيلة في الوقت الحاضر لكن التوترات الجيوسياسية قوية".

وقال جوزيف لافورنيا، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، إن "المسؤولين النقديين سيتخلون عن مؤشرات أرقام البطالة والتضخم"، متوقعاً أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي "من الآن فصاعداً الى مراقبة مجموعة واسعة من المؤشرات" تعكس حال سوق العمل بشكل أفضل.