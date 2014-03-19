"موديز" تبقي على نظرة سلبية للنظام المصرفي في لبنان

أبقت "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي اللبناني، وعزت ذلك إلى مستوى الانكشاف الكبير للبنوك على أوراق مالية حكومية تصنيفها ‭‭B1‬‬ وضغوط في جودة الأصول من جراء النمو الاقتصادي الضعيف.

وقالت موديز في تقرير نشر يوم الأربعاء، إن الحاجة إلى تجنيب مخصصات كبيرة وعدم توليد أعمال جديدة تذكر ستنال من ربحية القطاع، إضافة إلى تداعيات الصراع في سوريا والتوترات السياسية الداخلية.

وتوقعت أن يظل مناخ العمل للبنوك اللبنانية صعباً في ظل توقعات لنمو الاقتصاد 2% في 2014 مقارنة مع متوسط بلغ 8% بين 2007 و2010، وارتفاع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مع اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتدبير التمويل.

وقالت إن نمو الائتمان في 2014 سيدور بين 6 و9% مقارنة مع متوسط نمو سنوي قدره 24% في الفترة من 2007 إلى 2010.