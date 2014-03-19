17.3 مليار جنيه احتياطيات النقد بمصر في نهاية فبراير

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إنه يتوقع أن تواصل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي النمو على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وكانت الاحتياطات تراجعت بشدة منذ انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك لكنها زادت في يوليو، حينما أرسلت دول خليجية مليارات الدولارات إلى القاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال رامز للصحافيين دون ذكر تفاصيل: "الاحتياطات ستواصل الزيادة". وزادت الاحتياطات إلى 17.307 مليار دولار في فبراير من 17.105 مليار دولار في يناير.