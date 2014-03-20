دبي تؤسس أول بنك إسلامي للاستيراد والتصدير في العالم

تتجه دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي لتأسيس أول بنك إسلامي متخصص للاستيراد والتصدير في العالم يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف مضاعفة التدفقات خلال الأعوام الـ5 المقبلة، لتتماشى وجهود تعزيز مكانة الإمارة كمركز رئيسي لتيسير حركة التجارة الدولية حول العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويتوقع أن يضطلع البنك الجديد بتقديم نطاق واسع من المنتجات والخدمات ومساعدة الشركات والمؤسسات على زيادة حجم تدفقاتها التجارية من خلال تقديم الدعم لها متمثلاً في توفير عدد من الخدمات وتقديم الدعم الفني واللوجستي مثل تخفيف المخاطر وتوفير التمويل التجاري.

وقال سامي القمزي المدير العام للدائرة إن دبي تهدف لمضاعفة حجم التدفقات التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة. واستعانت الدائرة بمجموعة نور الاستثمارية كاستشاري حصري للمشروع.

وقال الدكتور أحمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة إن فريق عمل متخصصاً عكف على تنفيذ الدراسات المالية والإدارية والتسويقية الأولية.

