المركزي الأميركي: الصناعة المصرفية تتمتع بملاءة قوية

أظهرت نتائج اختبارات تحمل أجراها مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (المصرف المركزي)، أن 29 من أكبر 30 بنكاً لا تزال يمكنها دفع توزيعات نقدية، في وقت تنجو فيه من تباطؤ اقتصادي حاد.

وبحسب النتائج، كان مصرف "زيونس بنكوربوريشان" ومقره ولاية يوتا، الوحيد بين البنوك الكبرى الذي جاء مركزه دون مستويات رأس المال الرئيسية بموجب اختبارات مجلس الاحتياط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المجموعة الثانية من نتائج اختبارات التحمل الأربعاء المقبل، من جانب لجنة تحديد سعر الفائدة بمجلس الاحتياط، وهي المسؤولة عن الرقابة المصرفية إلى جانب السياسة النقدية.

وقال مجلس الاحتياط إن الصناعة المصرفية تتمتع بمستويات رأسمال أقوى، وهي مستعدة بشكل أفضل للنجاة من حدوث ركود قاسٍ. وتجرى اختبارات التحمل بموجب أحكام جديدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تم إجراء عملية إنقاذ مصرفية كبيرة، من أجل إنقاذ القطاع المالي من الانهيار.