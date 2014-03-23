الغانم: 99.6 مليار دينار أرباح بنك الخليج الكويتي

قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر الغانم، اليوم الأحد، إن البنك يتمتع بوضع قوي يتيح له تحقيق نمو في المستقبل عبر تحديد استراتيجية جديدة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة إلى العملاء والبناء على أسس صلبة تم إنشاؤها في السنوات الماضية.

وأضاف الغانم خلال الجمعية العمومية العادية التي انعقدت اليوم أنه تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% من أسهم رأس المال المصدر كما في 31 ديسمبر 2013.

وأفاد بأنه "ينصب التركيز حالياً على تلبية احتياجات عملائنا والاستثمار في موظفينا وتطوير قاعدة العملاء مع السعي لاستكشاف فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء".

وذكر أن النتائج المالية لعام 2013 عكست تقدم البنك بخطى ثابتة، حيث ارتفعت الأرباح التشغلية من العمليات الأساسية الى 99.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1. 96 مليون دينار في العام السابق.

وأوضح الغانم أنه استمراراً لتطبيق استراتيجية البنك التي تهدف الى بناء ميزانية عمومية قوية قام بزيادة المخصصات العامة الاحترازية الى 158 مليون دينار وبلغ صافي ربح البنك 23.2 مليون دينار في 2013 بارتفاع نسبته 4.1 في المئة مقابل 30.9 مليون دينار في عام 2012.

وأشار الى أن إجمالي أصول البنك بلغ حوالي خمسة ملايين دينار وإجمالي الودائع بلغ حوالي أربعة ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 483.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013.

وقال الغانم إن البنك تمكن خلال العام الماضي من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة بشكل ملحوظ وبواقع 38% وزيادة المخصصات العامة الاحترازية الى جانب مواصلة جهوده الرامية الى تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 10.9 في المئة في عام 2012 الى 6.5 في المئة في ديسمبر 2013.

وأضاف أنه بحلول عام 2014 يسعى البنك الى تطبيق استراتيجية النمو بنجاح والتركيز في الوقت ذاته على تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على السواء وذلك من خلال توفير أفضل البدائل للعملاء في السوق الكويتي.

وذكر أن البنك يواصل تطبيق سياسة الاستثمار في بنيته التحتية لضمان وجود وفاعلية الضوابط ونظم الرقابة الداخلية، بالإضافة الى قدرة البنك على تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة والمستحقة لكل من عملائنا والجهات الرقابية.

وأشار الى أن البنك تمكّن في وقت مبكر من عام 2013 من إنجاز عملية تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي وتحقيقاً لمبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في علاقة البنك مع كافة أصحاب المصالح.