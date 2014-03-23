"كريدي سويس" يلغي 500 وظيفة في وحدة كبار العملاء

أفادت صحيفة سويسرية اليوم الأحد أن بنك كريدي سويس قد يلغي ما يصل إلى 500 وظيفة في وحدة البنك الخاص التي تخدم كبار العملاء، وذلك في إطار إجراءات لخفض التكاليف.

وقالت صحيفة شفايتس آم زونتاج إن هانس أولريخ مايستر الرئيس المشارك للوحدة يضع خطة للاستغناء عن ما يصل إلى 500 وظيفة في أنحاء العالم قد يتركز نصفها تقريبا في سويسرا.

وقالت الصحيفة نقلا عن "معلومات" لم تكشف مصدرها إن وحدات البنك السويسري قد تحدد هذا الأسبوع كيف ستشارك في برنامج خفض النفقات والمناصب التي ينبغي إلغاؤها في الأنشطة المصرفية الخاصة.

وقال متحدث باسم كريدي سويس إن عدد الوظائف المذكور في التقرير محض تكهنات.

وقال "يركز كريدي سويس على إجراءات لزيادة الكفاءة منذ فترة. أعلنا أهدافا لتوفير النفقات بنهاية 2015. نعمل على أساس هذا البرنامج لكن لا يوجد هدف لحجم الاستغناء عن الوظائف."

وفي نهاية الربع الأخير من العام الماضي حقق البنك الذي يقع مقره الرئيسي في زيوريخ 3.1 مليار فرنك سويسري 3.5 مليار دولار من خفض التكاليف في إطار خطط للوصول بحجم الوفورات إلى4.5 مليار فرنك بنهاية 2015.