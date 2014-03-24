فشل صفقة اندماج "المصرف الخليجي التجاري" وبنك الخير

قال المصرف الخليجي التجاري في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنه وبنك الخير غير المدرج قررا التخلي عن خطة الاندماج بعد أن فشلا في الاتفاق على الشروط.

وأوضح في بيان للبورصة أن السبب الرئيسي للقرار عدم الاتفاق على هيكل وقيمة الصفقة. ويجري البنكان محادثات منذ يونيو الماضي. وقال المصرف الخليجي إن البنكين اتخذا قرار وقف المحادثات، مشيرا إلى استمرار العلاقات الوثيقة بينهما.

ويشجع البنك المركزي البنوك المحلية على الاندماج ليشتد عودها بعد انهيار السوق العقارية والاضطرابات السياسية في 2011 .

واشترى بنك البحرين الوطني وصندوق معاشات تقاعد محلي حصة 51.6 في بنك البحرين الإسلامي في مارس 2013. وفي الشهر الماضي اكتمل اتفاق تبادل أسهم بين بنك السلام وبنك بي.أم.آي ليشكلا معا رابع أكبر بنك تجاري في المملكة.

وصفقات الاندماج في القطاع المصرفي في الخليج نادرة إذ يحجم المساهمون المحليون الذين يتمتعون بنفوذ قوي عن التخلي عن حصصهم المسيطرة إلا مقابل أسعار مبالغ فيها بشدة.