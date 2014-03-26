الحكومة البريطانية تبيع 24% من رأسمال بنك "لويدز"

باعت الحكومة البريطانية اليوم 24% من بقية أسهمها في مجموعة لويدز المصرفية وذلك بقيمة 75.5 بنس للسهم الواحد، لتنخفض بذلك حصة الحكومة في أسهم المجموعة المصرفية المعنية إلى أقل من الربع (24.9%).

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية على موقعها الإلكتروني أن عملية البيع قد أمنت قيمة إضافية لدافعي الضرائب البريطانيين، وسوف يستخدم ثمنها لسداد الديون الوطنية.

وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر تم بناءً على نصيحة تلقها وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن من هيئة الاستثمارات المالية بالمملكة المتحدة التي رأت أنه قد يكون من المناسب الآن للحكومة البريطانية بيع جزء من حصتها من الأسهم بمجموعة لويدز المصرفية.