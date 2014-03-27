بنك أوف أميركا يدفع 9.3 مليار دولار لتجنب ملاحقته

المصدر: نيويورك - أ ف ب

وافق مصرف بنك أوف أميركا على تسديد 9.3 مليار دولار لإغلاق فصل قانوني آخر بخصوص القروض العقارية الفاسدة التي أدت إلى الأزمة العقارية، بحسب اتفاق أعلن عنه الأطراف مساء أمس الأربعاء.

وينص الاتفاق على تسديد المصرف 5.83 مليار دولار نقدا إلى وكالتي إعادة تمويل الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك.

وتخصص 3.5 مليار الباقية لشراء البنك قروضا فاسدة ما زالت الوكالتان شبه العامتين تملكانها.

وستؤثر هذه التسوية كثيرا على الأرباح الفصلية للبنك، التي ينتظر نشرها للفصل الأول في 16 أبريل.

وينهي الاتفاق المبرم رسميا الاثنين أربع تحقيقات قضائية بدأتها الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان عام 2011، وهي الوكالة المشرفة على القطاع وعلى وكالتي "فاني" و"فريدي".