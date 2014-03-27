بنوك السعودية منحت قروضاً بـ 10 مليارات ريال في شهر

منحت البنوك العاملة في السعودية نحو 10.1 مليارات ريال، من القروض والتسهيلات المالية، خلال الشهر الماضي بحسب تحليل أجرته "العربية.نت" لإحصاءات مصرفية حديثة.

وبلغ إجمالي القروض في المملكة بنهاية فبراير الماضي، نحو 1.098 تريليون ريال، منها 10.3 مليارات ريال قيمة كمبيالات مخصومة بحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وبلغت موجودات المؤسسة نهاية الشهر الماضي نحو 2.77 تريليون ريال بارتفاع قيمته 289 مليار ريال عما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

وتعد كلفة الاقتراض في السعودية الأقل خليجياً، نظراً لعمل البنوك وفق مبدأ الاستثمار، إلى جانب تحديد سعر فائدة مرجعي يعتبر الأدنى على مستوى المنطقة العربية.

وقدّر تقرير سابق أعدته العربية.نت كلفة الاقتراض في السعودية بنسبة 3.25% مقارنة مع نسب تصل إلى 5% في الكويت والإمارات وعمان و6% في قطر والبحرين.