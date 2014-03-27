12.4 مليون جنيه إسترليني غرامة على بنك بريطاني

فرضت هيئة رقابة مصرفية بريطانية، اليوم، غرامة مالية على "بنك سانتاندير" مقدارها حوالي 12.4 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب تقاعسه عن تقديم المشورة بشأن الاستثمار في فروعه.

وأرجعت هيئة مراقبة السلوك المالي للمؤسسات بالمملكة المتحدة أسباب ذلك إلى فشل البنك في الارتقاء بمستوى المسؤولية في مساعدة عملائه على إدارة أموالهم بحكمة.

يُشار إلى أن غرامة قدرها 1.5 مليون جنيه إسترليني كانت قد فُرضَت، في شهر فبراير من عام 2012، على "بنك سانتاندير"، بسبب تباطؤه في إطلاع عملائه على ما إذا كانت استثماراتهم لديه مؤمنةً ببرنامج للبنك خاص بسلامة تعويضات الخدمات المالية أم لا.