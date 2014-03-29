"التسليف والادخار" السعودي يصدر إرشادات للمقترضين

دعا البنك السعودي للتسليف والادخار من كان في مستنداته ملاحظات وتم إرجاعها للبريد، ويرغب بالاستفادة من اللائحة الجديدة للقروض الاجتماعية إلى استبدال نماذجه القديمة بالنماذج الجديدة التي ستحدّث في موقع البنك خلال الأيام القريبة القادمة، والانتظار حتى منتصف شهر جمادى الآخرة ليرسل ملفه من جديد بنفس رقم الطلب القديم دون الحاجة إلى إلغاء الطلب.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين في تصريح صحافي اليوم، موضحًا أن العملاء الذين تقدموا بطلباتهم ولم يكن في مستنداتهم أي نواقص يستطيعون إلغاء طلباتهم عن طريق الصفحة الخاصة بكل عميل على موقع البنك الإلكتروني دون الحاجة للحضور إلى البنك، شريطة ألا يكون البنك قد أعطى أمر الصرف الخاص بطلب العميل.

وأهاب الجبرين بمن لم يستطع إلغاء طلبه من خلال صفحته الشخصية على موقع البنك أن يزور أي فرع من فروع البنك الـ26 لخدمته دون أن يذهب للفرع الذي تم تقديم الطلب عليه، مبينا أن البنك سيعيد الأوراق والمستندات الخاصة بأي عميل قام بإلغاء طلبه إلى البريد لتسليمها له.

وخضعت اللائحة التنفيذية لقانون البنك، إلى تعديلات مؤخرا يتوقع منها مضاعفة نشاطه ومنحه للقروض، يمكن قراءتها من خلال المقالات السابقة في "العربية.نت".