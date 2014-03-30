ألمانيا تتوقع رفع الفائدة الأوروبية

أفادت مجلة "دير شبيغل" نقلاً عن وثيقة لوزارة المالية الألمانية، اليوم الأحد، أن الوزارة تتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض في العام القادم مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في ضوء التعافي لاقتصادي.

ونقلت المجلة عن الوثيقة أنه "من المتوقع التحرك صوب تغيير سياسة سعر الفائدة المخفضة" مع انحسار أزمة ديون منطقة اليورو وتحسن الاقتصاد.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.25% منذ نوفمبر، ومن المتوقع أن يحافظ على ذلك المستوى في اجتماعه التالي يوم الخميس.

وقالت "دير شبيغل" إنه في ظل الرفع المحتمل لسعر الفائدة قد يضطر أكبر اقتصاد أوروبي إلى دفع المزيد للاقتراض في غضون عام.

وبحسب الوثيقة قد تزيد تكلفة الاقتراض إلى أكثر من 2% في السندات لأجل 10 سنوات من حوالي 1.5% حالياً.