بنك الجزيرة يعزز تدريب السعوديين في القطاع المصرفي

ينفق بنك الجزيرة السعودي ثلاثة ملايين ريال سنوياً لتدريب 15 شخصاً فقط يتم اختيارهم بعناية فائقة وفقاً لبرنامج خاص يصبحون بعده خبراء في المجال المصرفي، في مبادرة فريدة ترمي لتوظيف وتأهيل مزيد من السعوديين، مع رفع كفاءة البنك ومستوى خدماته في آن واحد، وذلك بحسب ما روى مصدر في البنك لــ"العربية نت".

وشارك بنك الجزيرة السعودي في فعاليات معرض "يوم المهنة" الرابع الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن يومي 29 و30 من شهر مارس 2014، في محاولة للترويج وظيفياً للبنك واستقطاب الكفاءات العالية من الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا والذين يوشكون على التخرج خلال الشهور المقبلة، فيما قال العاملون في جناح البنك لــ"العربية نت" إن الإقبال من الطلبة السعوديين على تقديم الطلبات كان كبيراً وفاق كل التوقعات السابقة.

وبعد ساعات قليلة من افتتاح معرض "يوم المهنة" قال المشاركون من بنك الجزيرة لــ"العربية نت" إنهم تلقوا عشرات الطلبات من طلبة سعوديين راغبين في الانضمام لفريق العمل في البنك.

وروى مصدر كبير في البنك لــ"العربية نت" تفاصيل برامج توظيف السعوديين، مشيراً الى أن أهمها هو "برنامج التدريب والتطوير لريادة الأعمال المصرفية"، وهو البرنامج الذي تم استحداثه في عام 2012 ويقوم باختيار 15 سعودياً في كل عام وفقاً لمعايير وشروط عديدة من أهمها أن يكون المتقدمون سعوديين وحاصلين على شهادة الماجستير كحد أدنى.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام، إن البرنامج يكلف البنك ثلاثة ملايين ريال سنوياً، أي أن كل متدرب من الــ15 شخصاً يكلف 200 ألف ريال سعودي، حيث يتخرج هؤلاء المتدربون ويتم توزيعهم فوراً على أهم 4 إدارات في البنك، وهي: إدارة الخزينة، إدارة الشركات، إدارة المالية، إدارة التدقيق الداخلي.

وبمجرد التحاق المتدرب ببرنامج التدريب يبدأ بتقاضي راتب أساسي من البنك يبلغ 14 ألف ريال شهرياً، على أن هذا الراتب يرتفع فوراً بمجرد الانتهاء من التدريب ليصبح 16 ألف ريال، وبعدها يتدرج الموظف بحسب إمكاناته وكفاءاته.

وقال المصدر لــ"العربية نت" إن هؤلاء الذين يتم تخريجهم في برنامج التدريب المشار إليه يعول عليهم للمساهمة في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك، وهو ما يعني في النهاية أن البنك يتطور ويتحسن أداؤه في الوقت الذي يتم فيه استحداث كفاءات من الأيدي العاملة السعودية بما يساهم في صناعة مستقبل أفضل للمملكة ككل.

يُشار الى أن نسبة السعوديين من بين إجمالي العاملين في بنك الجزيرة تتجاوز حالياً 88%، في الوقت الذي تقول فيه إدارة البنك إن لديها العديد من برامج التوظيف والتدريب التي تهدف لاستقطاب السعوديين.