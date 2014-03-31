بيع أسهم من "التجاري الدولي" بمصر بـ117 مليون دولار

قالت مصادر مسؤولة في بورصة مصر اليوم الاثنين إن صندوق اكتيس ‭Actis‬ الأجنبي للاستثمار الخاص باع 23 مليون سهم من حصته في البنك التجاري الدولي لمؤسسات عربية ومصرية مقابل 816 مليون جنيه (117.2 مليون دولار).

وعزت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، حجم التداول الكبير على سهم البنك التجاري الدولي اليوم إلى هذه الصفقة التي حصلت اكتيس على موافقة البورصة عليها بصفتها عضواً في مجلس إدارة البنك التجاري.

وأغلق سهم التجاري الدولي الذي يمثل اكثر من 23% من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضاً 2.4%، وسط هبوط جماعي لأسهم على المؤشر.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 3.55% في نهاية جلسة اليوم.