سوسيتيه جنرال يواجه دعوى فساد بالمليارات في ليبيا

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتهم سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك فرنسي بدفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات إلى معارف لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقالت متحدثة باسم البنك في بيان بالبريد الإلكتروني "يدفع سوسيتيه جنرال ببراءته من التهم التي لا أساس لها في دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة أقامت دعوى تطالب فيها البنك بدفع 1.5 مليار دولار وذلك أمام المحكمة العليا في لندن.

وبحسب فايننشال تايمز فتقول مؤسسة الاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع 58 مليون دولار على الأقل إلى شركة "لاينادا" المسجلة في بنما، وذلك مقابل خدمات استشارية تتعلق بتداول مشتقات مالية قيمتها 2.1 مليار دولار دخلتها المؤسسة مع البنك بين أواخر 2007 و2009.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة تقول في دعواها إن "لاينادا" لم تكن تملك الخبرة لتقديم المشورة أو هيكلة اتفاقات من هذا النوع.

وأضافت أن المؤسسة تزعم أنها تكبدت خسائر فادحة في اتفاقاتها مع سوسيتيه جنرال وتريد فسخها لاسترداد الأموال التي تقول إنها دفعت إلى لاينادا والحصول على تعويض عن الاحتيال المزعوم.

وقال عبدالمجيد بريش رئيس المؤسسة فايننشال تايمز "هذه الدعوى والأخرى المقامة بحق جولدمان ساكس التي بدأت في يناير 2014، تظهر رغبة مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة في معالجة الأخطاء السابقة وتعويض تلك المبالغ الكبيرة مع سعيه للاستثمار وتنمية الثروة لصالح الشعب الليبي."

وأضاف "النظام الليبي السابق خلف وراءه تحديدات كثيرة. مؤسسة الاستثمار عازمة على معالجة تلك التحديات ووضع استراتيجية جديدة للمستقبل. يعكف المجلس على برنامج تحول للمدى القصير إلى المتوسط بهدف تقوية المؤسسة وتطوير الحوكمة لديها، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة بما يمكنها من الاستثمار بحصافة في المستقبل".