255 مليون درهم أرباح "نور بنك" بنمو 235%

حقق "نور بنك"، ومقره دبي، قفزة كبيرة في صافي أرباحه في العام الماضي التي وصلت إلى 255 مليون درهم بارتفاع نسبته 5ر235%، مقارنة بأرباحه في عام 2012 التي بلغت 76 مليون درهم.

وأظهرت النتائج المالية التي صدرت عن "نور بنك" اليوم حول نشاطاته في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 أن إجمالي قيمة أصول البنك ارتفع إلى 2ر23 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 29% مقارنة بـ18 مليار درهم في بداية العام.

وبيّنت أن إجمالي قيمة تمويلات العملاء بلغت 3ر14 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 32%، كما ارتفع إجمالي قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6ر18 مليار درهم بارتفاع نسبته 33% مقارنة بعام 2012.