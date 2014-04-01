بنوك الكويت منحت قروضاً بـ134 مليون دولار في شهر

منحت البنوك العاملة في دولة الكويت، وعددها 11 مصرفا محليا و11 فرعا لبنوك خليجية وعالمية، نحو 38.4 مليون دينار كويتي تعادل نحو 134 مليون دولار من القروض خلال الشهر الماضي.

وأظهر تحليل أجرته "العربية.نت" للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن معدل النمو السنوي للقروض ارتفع بنهاية فبراير الماضي الى 7.4% وهو أعلى معدل للنمو منذ 6 سنوات.

ويبلغ إجمالي القروض الممنوحة داخل الكويت، ولم يزل رصيدها قائماً نحو 29 مليار دينار كويتي تعادل نحو 101.5 مليار دولار.

وتسيطر قروض الأفراد في الكويت على نحو 40% من إجمالي القروض، في حين يحتل القطاع العقاري 25.7% من القروض، لتتوزع النسبة الباقية على قروض شركات الاستثمار والصناعة والتجارة وغيرها.